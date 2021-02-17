Hatay'da yalnız yaşayan 85 yaşındaki Gülsüm Ok'un evi yenilendi
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Hatay'da yalnız yaşayan 85 yaşındaki Gülsüm Ok'un evi yenilendi

17.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:04
Hatay'da yalnız yaşayan 85 yaşındaki Gülsüm Ok'un evi yenilendi

Hassa ilçesinde, yalnız yaşayan 85 yaşındaki Gülsüm Ok'un kullanılamaz durumdaki evi yenilendi.

Hassa ilçesinde, yalnız yaşayan 85 yaşındaki Gülsüm Ok'un kullanılamaz durumdaki evi yenilendi.

Gülsüm Ok'un Akbez Mahallesi'ndeki evine gelen belediye yetkilileri, evin tamir edilecek ve yenilecek yerlerini belirledi.

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ın talimatıyla evin çatısı tamir edildi, boyası ve evdeki eşyalar yenilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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