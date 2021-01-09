Hatay'da 'yalancı bahar'a aldanan portakal ağaçları çiçek açtı

HATAY'ın Erzin ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredince, portakal ağaçları çiçek açtı.

Kış mevsimi olmasına rağmen bahardan kalma günlerin yaşandığı ilçede, portakal ağaçları erken çiçek açtı. Narenciye üreticisi Mustafa Örs, kış ayında bahar havasını yaşadıklarını belirterek, "Narenciye ağaçlarının çiçekleri mart ve nisan aylarında açması gerekirken hava koşullarının sıcak gitmesi nedeniyle ocak ayında açması bizleri şaşırttı. Uzun yıllardır böyle bir durumla karşılaşmadık. Bir tarafta dalında toplanmamış portakallar, diğer yanda dalında açmış çiçekler görülüyor. Bu durum arıların da uyanmasına neden oldu" dedi.

'ENDİŞELİYİZ'

Narenciye ve bal üreticisi Vahap Öter ise 2021 yılının ilk günlerinin yaşanmasına rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birçok bitki ve ağaçların şimdiden açması nedeniyle narenciye ve arılar için endişeli olduklarını söyledi. Öter, "Narenciye ağaçlarında bu yıl verim seyrek olacaktır. Arılar da polen getiriyor ama bal yapmıyor bunlardan. Bu durum arılar için de zararlı olabilir. İnşallah yağmurlar gelir ve bu sıkıntı biter" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı