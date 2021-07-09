Hatay'da yakalanan YPG'li terörist tutuklandı
HATAY'ın Hassa ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriyeli M.İ., tutuklandı.
HATAY'ın Hassa ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriyeli M.İ., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucunda, 2014-2015 yılları arasında örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü saptanan Suriyeli M. İ., Hassa ilçesinde yakalandı. M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Kocacık