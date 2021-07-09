Hatay'da yakalanan YPG'li terörist tutuklandı
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Hatay'da yakalanan YPG'li terörist tutuklandı

Hatay'da yakalanan YPG'li terörist tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Kocacık - Haberler | Güncel

HATAY'ın Hassa ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriyeli M.İ., tutuklandı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriyeli M.İ., tutuklandı. 

İl Jandarma Komutanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucunda, 2014-2015 yılları arasında örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü saptanan Suriyeli M. İ., Hassa ilçesinde yakalandı. M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Kocacık

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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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