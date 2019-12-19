Hatay'da vücut geliştirme şampiyonu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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Hatay'da vücut geliştirme şampiyonu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

19.12.2019 21:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:38
Hatay'da vücut geliştirme şampiyonu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

'ın ilçesinde vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız, geçirdiği sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 44 yaşındaki Yıldız, akşam saatlerinde Numune Evler Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı zamanda veteriner hekim olan Yıldız'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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