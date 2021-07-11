Uzman çavuş önce kız arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti
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Uzman çavuş önce kız arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uzman çavuş önce kız arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti Hatay'ın Samandağ ilçesinde iddiaya göre bir uzman çavuş, kız arkadaşını vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

Uzman çavuş önce kız arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde iddiaya göre bir uzman çavuş, kız arkadaşını vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

Edinilen Bilgeye göre, Samandağ'da uzman çavuş olarak görev yapan D.E.O, iddiaya göre, Atatürk Mahallesi'nde kız arkadaşı D.A.'ın evinde tabanca ile vurdu. Uzman çavuş daha sonra aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren polisler D.E.O. ve D.A.'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayın meydana geldiği evde Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. İncelemenin ardından iki kişinin cansız bedeni Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Meydana gelen olayın nedeninin ortaya çıkması için başlatılan soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

Uzman çavuş önce kız arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti
Uzman çavuş önce kız arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti
Uzman çavuş önce kız arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti
Uzman çavuş önce kız arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti
Uzman çavuş önce kız arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti
Uzman çavuş önce kız arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti
Uzman çavuş önce kız arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti
Uzman çavuş önce kız arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti
Uzman çavuş önce kız arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

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