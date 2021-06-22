Hatay'da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da merkez ilçesi Antakya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da merkez ilçesi Antakya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Antakya'nın General Şükrü Kanatlı, Çekmece Mahallesinde, Sutaşı Mahallesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramada, 1 kilo 400 gram esrar, 25 gram metamfetamin, 184 adet captagon hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile 7 adet dolu fişek, 2 adet ruhsatsız otomatik tüfek ve 10 adet dolu kartuş, 2 adet hassas terazi, 200 sahte dolar ele geçirildi.

Şüpheliler L.S, A.A., A.G., A.S. ve Y.S. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Babalar Günü'nde baba acısı yaşadı, 'Babam nerede?' diye gözyaşı döktü
Babalar Günü'nde baba acısı yaşadı, "Babam nerede?" diye gözyaşı döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Vladimir Putin Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Mert Müldür Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 16:08:14. #1.15#

title