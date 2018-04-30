Hatay'da "Üniversite Buluşmaları" Konferansı

Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü Ali Osman Öztürk, "Egemen güçlerin yaptığı gibi yalan üzerine, terör üzerine, çarpıtma üzerine, kandırma üzerine kurulan kamu diplomasisinde başarısızız." dedi.

Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü tarafından Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Atatürk Konferans Salonuna gerçekleştirilen "Üniversite Buluşmaları" etkinliğinde konuşma yapan Öztürk, "Kamu diplomasisinde ekonomide belirli bir mesafe elde etmekle beraber, kültürümüzle insani değerlerimizle ve hükümet politikalarıyla yan yana giden bir süreç sürdürülemediğinde kamu diplomasisinden bahsedilemez" diye konuştu.

Kamu diplomasisi alanının sadece devletin ya da ilgili kurumların değil, herkesin vazifesi olduğunun altını çizen Öztürk, şöyle devam etti:

"Her ne kadar Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Başbakanlık bünyesinde kurulmuş olsa da bu sadece koordinatörlüğün tek başına Türkiye'nin saygınlığını ve itibarını arttıracak faaliyetler, yapması gerektiği veya yapabileceği anlamına gelmiyor. Egemen güçlerin yaptığı gibi yalan üzerine, terör üzerine, çarpıtma üzerine, kandırma üzerine kurulan kamu diplomasisinde başarısızız. Biz bozmaya değil, yapmaya talip olduğumuz, yıkmakla işimiz olmadığı için başkaları yıkarak kendilerini bir noktaya taşıdığı, kendilerini çok başarılı olduğunu düşünen egemen güçlerin kamu diplomasisi ise biz onda başarısızız. Böyle bir kamu diplomasisini artık kabul etmememiz gerekiyor. Ettiysek de yanlış yerdeyiz demektir. Coğrafyamıza baktığımızda gerçekten mağdurların ve mazlumların ülkesi olmuş durumdayız, sesi olmuş durumdayız. Bunun ideolojik veya siyasi bir yönü yok. Bu siyaset üstü ve ideolojiler üstü bir durum."



AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da yaşanılan coğrafyada Arapça, İngilizce, Fransızca ve kültürlerin daha yakın bilinmesi gerektiğinin altını çizdi.



Güllüoğlu, yaptıkları işin özel bir hususiyeti olduğunu ve insani yardım alanında insana dokunduklarını belirtti.



Şahitliklerinin genellikle ölüm ile hayat arasında olduğunu ifade eden Güllüoğlu, şunları kaydetti:



"Açlıktan ölen çocuğa vaktinden önce gidebilirsek kurtarıyoruz. ya da savaşları durduramıyoruz. Gıda, sağlık, hijyen gibi bazı temel malzemeleri götürmeye çalışıyoruz. Okul, hastane gibi en azından temel insani hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Bu işlerimizde ise devletin, sivil toplumda bağışçıların verdiği vazifeler var ama kritik nokta ben ne kadar insan olarak yapıyorsam bu işi, ben bu işi ne kadar samimi ve kalpten yapabiliyorsam o kadar etkisi fazla oluyor."



Etkinliğe MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hsaan Kaya, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.