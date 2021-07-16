Hatay'da tütün hasadı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da tütün hasadı başladı

Hatay'da tütün hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay'ın Altınözü ilçesinde tütün hasadına başlandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde tütün hasadına başlandı.

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan tütün üreticileri, kesimini yaptıkları tütünleri asarak kurumaya bırakıyor.

Çiftçilerden Abdülkerim Arslanoğlu, AA muhabirine, nisan ayında ektikleri ürünün hasadına başladıklarını söyledi. Eşi ve çocuklarının kendisine yardım ettiğini aktaran Arslanoğlu, bu yıl fiyatların yüksek olmasını temenni ettiklerini aktardı.

Arslanoğlu, "Hasattan sonra tütünleri askıya alıyoruz. Askıdan sonra kurutuyoruz ve bekliyoruz. Bu yıl fiyatların inşallah yüksek olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Hatay'da tütün hasadı başladı
Hatay'da tütün hasadı başladı
Hatay'da tütün hasadı başladı
Hatay'da tütün hasadı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

Son dakika haberleri: Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberleri: Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Afrin'de toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 61'e yükseldi
Afrin'de toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 61'e yükseldi
Hatay Valisi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset...
Hatay Valisi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Alişan Müge Anlı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da tütün hasadı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.07.2021 14:43:33. #1.13#

title