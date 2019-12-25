Hatay'da trafo patladı
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Hatay'da trafo patladı

HATAY'da sağanak sırasında elektrik trafosu patladı.

25.12.2019 08:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 08:30
Hatay'da trafo patladı

HATAY'da sağanak sırasında elektrik trafosu patladı. Mahalleyi elektriksiz bırakan trafo patlaması, görüntülere de yansıdı.

Merkez ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak sırasında Mahallesi restoranlar bölgesindeki bir elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından mahallede elektrik kesildi. Patlama sırasında  çıkan alevler geceyi aydınlatırken, olay anı ise cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler, trafoda onarım çalışması yaparken, bölge geceyi karanlıkta geçirdi.


Kaynak: DHA
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