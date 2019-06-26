Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, merkez Antakya ilçesindeki Hatay Devlet Hastanesi yolunda seyreden M.A'nın kullandığı 42 EBD 61 plakalı otomobil, aynı yönde giden Y.Y. idaresindeki 31 H 1650 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Y.Y kontrolündeki araç, çarpışmanın etkisiyle sulama kanalına düştü.

Olayda yaralanan iki aracın sürücüleri M.A. ve Y.Y. çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA