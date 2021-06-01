Trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
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Trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Antakya-İskenderun kara yolunda seyreden askeri araç, Hatay Havalimanı kavşağında Ahmet Tümkaya idaresindeki 31 KS 318 plakalı otomobil ve Altan Türk yönetimindeki 31 AF 594 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunan 9 yaşındaki

Duru Türk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı 6 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Altan Türk, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
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