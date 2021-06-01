Trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Antakya-İskenderun kara yolunda seyreden askeri araç, Hatay Havalimanı kavşağında Ahmet Tümkaya idaresindeki 31 KS 318 plakalı otomobil ve Altan Türk yönetimindeki 31 AF 594 plakalı hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunan 9 yaşındaki
Duru Türk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı 6 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Altan Türk, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş