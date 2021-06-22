Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniyurt Mahallesi sahil yolunda Hacı Ali Yıldırım (69) idaresindeki 31 YJ 438 plakalı ticari araç ile özel bir yemek dağıtım firmasına ait Ö.K. idaresindeki 31 PG 506 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ticari araç sürücüsü Hacı Ali Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi ile minibüs sürücüsü Ö.K. ve firma çalışanı 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - HATAY

Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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