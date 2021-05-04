Hatay'da Trafik Haftasına konvoylu kutlama
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Hatay'da Trafik Haftasına konvoylu kutlama

Hatay'da Trafik Haftasına konvoylu kutlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'da trafik ekipleri merkez ilçe Antakya'da konvoy düzenleyip Trafik Haftasını kutladı.

Hatay'da trafik ekipleri merkez ilçe Antakya'da konvoy düzenleyip Trafik Haftasını kutladı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Hatay İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından kent merkezinde konvoy düzenlenmesinin ardından, sürücülere trafik kurallarını hatırlatarak, bilgilendirici broşür dağıttı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinlikte konuşan Trafik Şube Müdürü İdris Kan, Trafik Haftasının, bu yıl kısıtlamayla kutlandığını belirterek, "Bu yılki sloganımız evdeyim ama trafik kuralları aklımda. Vatandaşlarımız bu yıl bu şekilde bilinçli hareket ederek bizlere destek olacaktır. Trafiğin en kolay yolu kurallara uymaktır. Kurallara uyarsak ne can kaybımız olur ne de maddi kaybımız olur. Tüm vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya davet ediyoruz" dedi. - HATAY

Hatay'da Trafik Haftasına konvoylu kutlama
Hatay'da Trafik Haftasına konvoylu kutlama
Hatay'da Trafik Haftasına konvoylu kutlama
Hatay'da Trafik Haftasına konvoylu kutlama
Hatay'da Trafik Haftasına konvoylu kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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