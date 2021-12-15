Son dakika haberi | Tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'da tırın çarptığı otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'da tırın çarptığı otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

Fatih Süner, Antakya- İskenderun kara yolu Bakras mevkisinde 31 ZF 611 plakalı otomobilini yol kenarına park etti.

Otomobilden inerek aracına yaslanan Süner'e bu sırada arkasından gelen M.K. idaresindeki 31 EG 281 plakalı tır çarptı.

Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Süner'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Süner'in cenazesi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinden kaçan tır sürücüsü, ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Asitli saldırısına uğradığı sevgilisiyle evlenen Berfin'in babası bu kez canlı yayına bağlandı: Sadece bize değil bütün sevenlerine ihanet etti

Asitli saldırısına uğradığı sevgilisiyle evlenen Berfin'in babası bu kez canlı yayına bağlandı: Sadece bize değil bütün sevenlerine ihanet etti

 REFÜJDE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ 2 ÖLÜ

REFÜJDE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ 2 ÖLÜ

 Azra'nın katili hakim karşısında (2)

Azra'nın katili hakim karşısında (2)

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title