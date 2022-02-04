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Hatay'da terör operasyonu: 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, İzzet Nazlı - Güncel
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Hatay'da terör operasyonu: 4 gözaltı

HATAY'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

KIRIKHAN, HATAY (DHA) - HATAY'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde terör faaliyetlerinde bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, yapılan planlı istihbarat faaliyeti sonucunda silahlı terör örgütüne (PKK/KCK- PYD/YPG) üyesi olduğu ve Kırıkhan ilçesinde ikamet ettiği tespit edilen Suriye uyruklu Z.M., A.N. ve U.S. ile Reyhanlı ilçesinde ikamet ettiği belirlenen Suriye uyruklu K.M.'nin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin 4'ü de düzenlenen operasyonla yakalanırken, cep telefonlarına da el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden K.M. sevk edildiği adli makamca ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken diğer şüpheliler Z.M., A.N. ve U.S.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kırıkhan, Terör, Güncel, Haber

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