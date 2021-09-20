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Hatay'da sürücüsü motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil evin avlusuna devrildi

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Hatay'da sürücüsü motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil evin avlusuna devrildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsü motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil, bir evin balkonuna çarpıp avlusuna devrildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsü motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil, bir evin balkonuna çarpıp avlusuna devrildi.

Antakya-Samandağ kara yolu Değirmenbaşı mevkisinde 31 AEU 898 plakalı otomobilin kimliği öğrenilemeyen sürücüsü, önüne çıkan motosikletliye çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Otomobil, yol kenarındaki bir evin balkonuna çarpıp avlusuna devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ve araçtaki 1 kişi ile dengesini kaybederek devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Hatay Devlet ve Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hatay'da sürücüsü motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil evin avlusuna devrildi - Haberler
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