Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu - Haberler
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Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

AA / Burhan Ateş - Haberler | Güncel
Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde sahte para ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde sahte para ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 200 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu hap ile sahte olduğu tespit edilen 200 liralık banknot ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Burhan Ateş - Son Dakika Haberleri

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