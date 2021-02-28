Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı
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Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı

28.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:49
Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, polis ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını denetledi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde, polis ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını denetledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 kapsamında sokağa çıkanların izin belgelerini kontrol etti.

Ekipler, belgesi olmayanlara ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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