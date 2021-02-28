Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı
28.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:49
Hatay'ın Hassa ilçesinde, polis ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını denetledi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde, polis ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını denetledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 kapsamında sokağa çıkanların izin belgelerini kontrol etti.
Ekipler, belgesi olmayanlara ceza kesti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş