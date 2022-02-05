Hatay'da sis etkili oldu - Haberler
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Hatay'da sis etkili oldu

Demirören Haber Ajansı, İzzet Nazlı - Güncel
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HATAY'ın Antakya ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İlçede sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Trafikte zor anlar yaşayan araç sürücüleri, sis lambalarını açarak düşük hızla ilerledi. Sis, ilerleyen saatlerde etkisini kaybetti.


Hatay'da sis etkili oldu

Hatay'da sis etkili oldu

Hatay'da sis etkili oldu

Hatay'da sis etkili oldu

Hatay'da sis etkili oldu

Hatay'da sis etkili oldu

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

Antakya, Güncel, Haber

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