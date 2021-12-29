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Hatay'da sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Haberler | Güncel

Hatay'da sis etkili oldu Hatay'ın Antakya ilçesinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

HATAY (İHA) - Hatay'da sis etkili oldu

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

Yer yer yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Özellikle şehir merkezinde etkisini sürdüren sis nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, yolda farlarını yakarak ilerlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 5 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde trafik ekipleri ise sürücüleri, takip mesafelerini korumaları için uyardı.

Sisin ilerleyen saatlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Hatay'da sis etkili oldu

Hatay'da sis etkili oldu

Hatay'da sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Son Dakika Haberleri

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