Son dakika haber... Hatay'da şehit düşen uzman çavuşun İstanbul'daki ailesine acı haber ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber... Hatay'da şehit düşen uzman çavuşun İstanbul'daki ailesine acı haber ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Hatay'da şehit düşen uzman çavuşun İstanbul'daki ailesine acı haber ulaştı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuş Halit Altun'un İstanbul Esenlerde'ki ailesine acı haber ulaştı.

Hatay'da şehit düşen uzman çavuşun İstanbul'daki ailesine acı haber ulaştı

İSTANBUL - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuş Halit Altun'un İstanbul Esenlerde'ki ailesine acı haber ulaştı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde araç sevkiyatı için kullanılan askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu ulaştırma uzman çavuşlar Halit Altun ile Necati Yatkak şehit oldu. Uzman Çavuş Halit Altun'un İstanbul Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1117'inci Sokak'ta ikamet eden ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da Altun'un ailesine taziyede bulundu. Esenler Ak Parti meclis üyesi Rıdvan Arslan da hemşerisi olan acılı Altun ailesine başsağlığında bulunarak onları teselli etti.

Vatandaşlar tarafından şehidin sokağına Türk Bayrağı asıldı. Asıl görev yeri Esenler Metris'te bulunan İstanbul 1'inci Ulaştırma Tabur Komutanlığı olan Halit Altun'un geçici görevle Hatay Kırıkhan bölgesine gittiği öğrenildi. 5 kardeş olan Halit Altun'un bekar olduğu belirtildi.

Şehidin cenazesi Mardin'de defnedilecek

Şehit Halit Altun için Hatay'da askeri tören düzenleneceği törenin ve daha sonra defnedilmek üzere memleketi Mardin'e gönderileceği belirtildi. Acılı aile sabah saatlerinde askeri törene katılmak üzere Hatay'a gidecek.

Son dakika haber... Hatay'da şehit düşen uzman çavuşun İstanbul'daki ailesine acı haber ulaştı
Son dakika haber... Hatay'da şehit düşen uzman çavuşun İstanbul'daki ailesine acı haber ulaştı
Son dakika haber... Hatay'da şehit düşen uzman çavuşun İstanbul'daki ailesine acı haber ulaştı
Son dakika haber... Hatay'da şehit düşen uzman çavuşun İstanbul'daki ailesine acı haber ulaştı
Son dakika haber... Hatay'da şehit düşen uzman çavuşun İstanbul'daki ailesine acı haber ulaştı
Son dakika haber... Hatay'da şehit düşen uzman çavuşun İstanbul'daki ailesine acı haber ulaştı
Son dakika haber... Hatay'da şehit düşen uzman çavuşun İstanbul'daki ailesine acı haber ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan

Son dakika: Hatay'da askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit
Son dakika: Hatay'da askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit
Son dakika haber... Lastiği patlayan askeri TIR, fabrikaya girdi: 2 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haber... Lastiği patlayan askeri TIR, fabrikaya girdi: 2 kişi yaşamını yitirdi
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme'...
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme"...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Adnan Menderes İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hadise İrem Derici Aslı Bekiroğlu
Spor Enes Ünal Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Hatay'da şehit düşen uzman çavuşun İstanbul'daki ailesine acı haber ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 03:03:23. #1.14#

title