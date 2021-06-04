Son dakika haber... Hatay'da şehit düşen uzman çavuşun İstanbul'daki ailesine acı haber ulaştı

Son dakika haberleri: Hatay'da şehit düşen uzman çavuşun İstanbul'daki ailesine acı haber ulaştı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuş Halit Altun'un İstanbul Esenlerde'ki ailesine acı haber ulaştı.

Hatay'da şehit düşen uzman çavuşun İstanbul'daki ailesine acı haber ulaştı

İSTANBUL - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuş Halit Altun'un İstanbul Esenlerde'ki ailesine acı haber ulaştı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde araç sevkiyatı için kullanılan askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu ulaştırma uzman çavuşlar Halit Altun ile Necati Yatkak şehit oldu. Uzman Çavuş Halit Altun'un İstanbul Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1117'inci Sokak'ta ikamet eden ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da Altun'un ailesine taziyede bulundu. Esenler Ak Parti meclis üyesi Rıdvan Arslan da hemşerisi olan acılı Altun ailesine başsağlığında bulunarak onları teselli etti.

Vatandaşlar tarafından şehidin sokağına Türk Bayrağı asıldı. Asıl görev yeri Esenler Metris'te bulunan İstanbul 1'inci Ulaştırma Tabur Komutanlığı olan Halit Altun'un geçici görevle Hatay Kırıkhan bölgesine gittiği öğrenildi. 5 kardeş olan Halit Altun'un bekar olduğu belirtildi.

Şehidin cenazesi Mardin'de defnedilecek

Şehit Halit Altun için Hatay'da askeri tören düzenleneceği törenin ve daha sonra defnedilmek üzere memleketi Mardin'e gönderileceği belirtildi. Acılı aile sabah saatlerinde askeri törene katılmak üzere Hatay'a gidecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan