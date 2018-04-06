Hatay'da Şehit Benli Adına Kütüphane

Yayladağı ilçesinde Hatay Ülkü Ocakları tarafından, Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin polis lojmanlarına uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Benli adına Yeditepe Ortaokulunda kütüphane oluşturuldu.

Kütüphanenin açılışına şehit babası Cemal Benli de katıldı.

Hatay Ülkü Ocakları İl Başkanı Metin Taşçı, açılışta yaptığı konuşmada, şehit Benli'nin kendi köyünde bulunan okulda bir kütüphane oluşturmanın sevinç ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kütüphanenin öğrencilere hayırlı olmasını temenni eden Taşçı, çocukların vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yetişmesine vesile olmasını diledi.