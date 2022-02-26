Hatay'da sahte para operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da sahte para operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hatay'da sahte para operasyonu

Hatay'ın Antakya ilçesinde şüphe üzerine bir şahsın üst aramasında çok miktarda sahte para ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde şüphe üzerine bir şahsın üst aramasında çok miktarda sahte para ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin parada sahtecilik suçlarını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi Akçay Sokak üzerinde yaya olarak durdurulan B.Y.'nin yapılan üst aramasında 59 adet sahte 100 TL banknotu ve 1 adet sahte 50 TL banknotu ele geçirildiği bildirildi.

Üzerinden sahte para çıkan B.Y. gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title