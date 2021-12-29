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Hatay'da sahte içki operasyonu

Hatay'da sahte içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 100 litre satışa hazır halde ve 5 bin 280 litre fermenteye bırakılmış olmak üzere toplam 6 bin 280 litre sahte rakı ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 100 litre satışa hazır halde ve 5 bin 280 litre fermenteye bırakılmış olmak üzere toplam 6 bin 280 litre sahte rakı ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen ve zehirlenme olaylarına sebebiyet veren kaçak alkollü içki ile mücadele amacıyla Samandağ Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele ve karakol ekipleri tarafından yaklaşan yılbaşı nedeniyle operasyon gerçekleştirildi.

Tekebaşı Mahallesinde bir ikamette yasa dışı imalat yapıldığı bilgisi alan ekipler, adrese operasyon düzenledi. 100 litre satışa hazır halde ve 5 bin 280 litre fermenteye bırakılmış olmak üzere toplam 6 bin 280 litre sahte rakı, 1 adet damıtma ünitesi ve 1 adet kaynatma kazanı ele geçirildi.

Şüpheliler H.İ ve G.İ. yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - HATAY

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