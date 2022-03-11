Sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi yakalandı - Haberler

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Sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi yakalandı Hatay'da yabancı uyruklu kişilere sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı.

HATAY (İHA) - Sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi yakalandı

HATAY - Hatay'da yabancı uyruklu kişilere sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçları kapsamında, yabancı uyruklu kişilere sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Merkez Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde ve Reyhanlı ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda, 4 adet yazıcı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet fotoğraf makinesi, 6 adet sahte geçici koruma kimlik belgesi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi yakalandı

Sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi yakalandı

Sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi yakalandı

Sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi yakalandı

Sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi yakalandı

Sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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