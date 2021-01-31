Sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bir köprü zarar gördü, tarım arazileri su altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bir köprü zarar gördü, tarım arazileri su altında kaldı

31.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:38

Hatay'ın Antakya, Samandağ ile Arsuz ilçelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay'ın Antakya, Samandağ ile Arsuz ilçelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayıp giderek etkisini artıran sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bir köprü zarar gördü.

Odabaşı Mahallesi'nde de su birikintileri dolayısıyla bazı araçlar yolda kaldı.

Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde bazı tarım arazileri su altında kaldı, kuvvetli rüzgar nedeniyle kimi evlerin çatısı uçtu.

Arsuz ilçesinde ise Arpaçiflik Mahallesi'nden geçen dere yatağının taşmasıyla narenciye bahçelerinden bazıları zarar gördü.

Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Sami Üstün, AA muhabirine, tarım arazileri ile cadde ve sokaklarda su tahliye işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

Sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bir köprü zarar gördü, tarım arazileri su altında kaldı
Sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bir köprü zarar gördü, tarım arazileri su altında kaldı
Sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bir köprü zarar gördü, tarım arazileri su altında kaldı
Sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bir köprü zarar gördü, tarım arazileri su altında kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Mehmet Topal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Mart Ankara Futbol Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bir köprü zarar gördü, tarım arazileri su altında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 12:38:21. #1.14#
title