Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (5)

AMİK OVASI SULAR ALTINDA KALDI

Etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Hatay'ın bereketli topraklarının yer aldığı Amik Ovası'nda su taşkınları meydana geldi. Geniş ova, adeta göle dönüştü. Aşağıoba Mahallesi'nde çiftçilik yapan Edip Asker, buğday tarlasının sular altında kaldığını söyledi. Asker, "Dün gece başlayan sağanak sabah 03.00'e kadar etkili oldu. Kanallar taştı, tarlaları su bastı. Sigortasını yaptıranlar belki paralarını alır ama sigortasını yapmayanlar büyük zararda" diye konuştu.

Çiftçi Mustafa Kaplan ise her yıl yağan sağanakta tarlaları su bastığını dile getirerek, yetkililerden yardım istedi.Öte yandan, tarım arazilerinin yanı sıra çiftçilerin depolarında beklettiği saman ve yemlerin de bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI