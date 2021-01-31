Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (5)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (5)

31.01.2021 18:30 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:34
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (5)

AMİK OVASI SULAR ALTINDA KALDIEtkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Hatay'ın bereketli topraklarının yer aldığı Amik Ovası'nda su taşkınları meydana geldi.

AMİK OVASI SULAR ALTINDA KALDI

Etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Hatay'ın bereketli topraklarının yer aldığı Amik Ovası'nda su taşkınları meydana geldi. Geniş ova, adeta göle dönüştü. Aşağıoba Mahallesi'nde çiftçilik yapan Edip Asker, buğday tarlasının sular altında kaldığını söyledi. Asker, "Dün gece başlayan sağanak sabah 03.00'e kadar etkili oldu. Kanallar taştı, tarlaları su bastı. Sigortasını yaptıranlar belki paralarını alır ama sigortasını yapmayanlar büyük zararda" diye konuştu.

Çiftçi Mustafa Kaplan ise her yıl yağan sağanakta tarlaları su bastığını dile getirerek, yetkililerden yardım istedi.Öte yandan, tarım arazilerinin yanı sıra çiftçilerin depolarında beklettiği saman ve yemlerin de bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

 


Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (5)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (5)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (5)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (5)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (5)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (5)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (5)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (5)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (5)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (5)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (5)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (5)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Yıldız Tilbe Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Nihat Özdemir Marcel Tisserand
Tüm Haberler Bursa Ankara İstifa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (5) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 18:36:38. #1.15#
title