Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi
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Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi

31.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:59
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi

HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle bir köprüdeki asfaltta çökme meydana gelirken, Samandağ ilçesinde ise hortum nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu.

HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle bir köprüdeki asfaltta çökme meydana gelirken, Samandağ ilçesinde ise hortum nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu.

Antakya'ya bağlı Kuzeytepe Mahallesi'nde dün gece boyunca sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı. Kuzeytepe Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan bir köprüdeki asfaltta ve korkuluklarda şiddetli su akıntısı nedeniyle çökme meydana geldi.

Öte yandan, Amik Ovası'ndaki bazı tarlalar su altında kalırken, Samandağ ilçesinde oluşan hortum ise deniz kıyısındaki bazı evlerin çatılarını uçurdu. Hortum nedeniyle bazı ağaçlar da zarar gördü.

Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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