Hatay'da sağanak etkili oldu, araçlar suya gömüldü
İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Haberler | Güncel
- Hatay'da şiddetli sağanak yağış etkili oldu Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
HATAY (İHA) - - Hatay'da şiddetli sağanak yağış etkili oldu
HATAY - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, gece boyu aralıklarla devam eden yağışlar, sabah saatlerinde sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle yollarda trafik durma noktasına gelirken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinden dolayı bazı araçlar yolda kaldı.