Hatay'da sabah saatlerinde sis etkili oldu,, trafik durma noktasına geldi - Haberler
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Hatay'da sabah saatlerinde sis etkili oldu,, trafik durma noktasına geldi

İhlas Haber Ajansı, Recep Dağdelen - Güncel
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Hatay'da sabah saatlerinde sis etkili oldu,, trafik durma noktasına geldi Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Hatay'da sabah saatlerinde sis etkili oldu,, trafik durma noktasına geldi

HATAY - Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

İlçenin tamamında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi iyice düşerken sürücüler, ilerlemekte zorluk çekti.

Trafik ekipleri, sürücülerin araçlarının ışıklarını yakıp, trafikte dikkatli seyir etmeleri için uyarıda bulundu.

Hatay'da sabah saatlerinde sis etkili oldu,, trafik durma noktasına geldi

Hatay'da sabah saatlerinde sis etkili oldu,, trafik durma noktasına geldi

Hatay'da sabah saatlerinde sis etkili oldu,, trafik durma noktasına geldi

İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Güncel

Antakya, Hatay, Güncel, Haber

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