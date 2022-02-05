Hatay'da sabah saatlerinde sis etkili oldu,, trafik durma noktasına geldi
İhlas Haber Ajansı, Recep Dağdelen - Güncel
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Hatay'da sabah saatlerinde sis etkili oldu,, trafik durma noktasına geldi Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Hatay'da sabah saatlerinde sis etkili oldu,, trafik durma noktasına geldi
HATAY - Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
İlçenin tamamında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi iyice düşerken sürücüler, ilerlemekte zorluk çekti.
Trafik ekipleri, sürücülerin araçlarının ışıklarını yakıp, trafikte dikkatli seyir etmeleri için uyarıda bulundu.