Hatay'da ruhsatsız iş yerleri kapatıldı
26.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:06
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan tebligata rağmen ruhsat almayan iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan tebligata rağmen ruhsat almayan iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.
Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, gazetecilere, ruhsatsız iş yerleri ile ilgili alınan meclis kararını hatırlattı.
Yavuz, bu kapsamda ruhsatı bulunmayan iş yerlerinin zabıta ekiplerince mühürlendiğini kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız