Hatay'da ruhsatsız iş yerleri kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatay'da ruhsatsız iş yerleri kapatıldı

26.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:06
Hatay'da ruhsatsız iş yerleri kapatıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan tebligata rağmen ruhsat almayan iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan tebligata rağmen ruhsat almayan iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, gazetecilere, ruhsatsız iş yerleri ile ilgili alınan meclis kararını hatırlattı.

Yavuz, bu kapsamda ruhsatı bulunmayan iş yerlerinin zabıta ekiplerince mühürlendiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seçil Gür Ebru Yaşar Feyza Aktan Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Uyuşturucu Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da ruhsatsız iş yerleri kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 14:05:33. #1.15#
title