Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
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Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Hatay'da aftan yararlanarak cezaevinden çıkan bir kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi iş yerinde pompalı tüfek ile başından vurarak öldürdü. Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:10

Hatay'da bir kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi iş yerinde pompalı tüfek ile başından vurarak öldürdü.

SÖZLÜ TARTIŞMA SONRASI POMPALI TÜFEKLE VURDU

Olay, Ayşe Fitnat Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen ve aftan yararlanarak cezaevinden çıkan E.Ü. babası Ş.Ü. ile beraber, iş yeri sahibi A.T'nin iş yerine geldi. Aralarında çıkan sözlü tartışma sonrasında E.Ü. pompalı tüfek ile A.T.'yi başından vurdu. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hatay'da pompalı tüfekli cinayet

BABASI VE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Başından vurulan A.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, babası ve yakınları sinir krizi geçirdi. Daha sonra olay yerinde yapılan incelemenin ardından, A.T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak E.Ü ve babası Ş.Ü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinden tarafından pompalı tüfek ile birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'da pompalı tüfekli cinayet
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Kaynak: İHA

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