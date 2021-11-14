Otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
AA / Burhan Ateş - Haberler | Güncel
Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mustafa G. idaresindeki 31 ND 411 plakalı traktör ile Selahattin A'nın kullandığı 06 BGA 958 plakalı otomobil, Gaziantep-Hassa kara yolu Deliçay mevkisinde çarpıştı.
Traktör sürücüsü Mustafa G, yanındaki Zekeriya Y. ve otomobilde bulunan Ayfer A. ile Atakan A. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.