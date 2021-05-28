Son dakika haberi... Otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi defnedildi
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Son dakika haberi... Otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi defnedildi

Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi toprağa verildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi toprağa verildi.

Madenköy Kavşağı'nda M.D'nin kullandığı 31 TC 784 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Eren (17) ve Yaren Altun (15) kardeşlere çaptı.

Yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Eren ve Yaren Altun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınan kardeşlerin cenazesi, Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'ne götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından iki kardeşin naaşı, Gözcüler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi... Otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi defnedildi
Son dakika haberi... Otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi defnedildi
Son dakika haberi... Otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi defnedildi
Son dakika haberi... Otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi defnedildi
Son dakika haberi... Otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi defnedildi
Son dakika haberi... Otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi defnedildi
Son dakika haberi... Otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi defnedildi
Son dakika haberi... Otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi defnedildi
Son dakika haberi... Otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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