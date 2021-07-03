Hatay'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, N.D'nin kullandığı 31 AR 474 plakalı otomobil ile E.K'nin kullandığı 31 SM 378 motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet ve otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli