Hatay'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Hatay'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Hatay'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Songül Sahilli - Haberler | Güncel

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, N.D'nin kullandığı 31 AR 474 plakalı otomobil ile E.K'nin kullandığı 31 SM 378 motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli

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