Otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
AA / Burhan Ateş - Haberler | Güncel
Hatay'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
GAZİANTEP (AA) - Hatay'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hassa ilçesinde Y.A. idaresindeki 06 BZF 545 plakalı otomobil, Gaziantep- Hassa kara yolu Bintaş kavşağında ile A.D. yönetimindeki 31 U 7578 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü A.D. ve yanındaki S.D. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım, polis ekiplerince bir süre kontrollü sağlandı.