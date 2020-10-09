Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını sürüyor
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Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını sürüyor

09.10.2020 23:32 | Son Güncelleme: 09.10.2020 23:55

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sürüyor. Yayladağı-Suriye sınırında ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Sabah saatlerinde Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı mevkiinde çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle kontrol altına alınamadı. Ekipler alevleri çevrelemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangına onlarca arazöz ve itfaiye personeli ile müdahale ediliyor. Yayladağı-Suriye sınırının Suriye tarafından çıkan orman yangını da Türkiye'ye sıçramadan kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde Arsuz ilçesi Hacıahmetli mevkiinde çıkan orman yangını ise ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. İki bölgede de soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını sürüyor

BELEN'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Bugün içerisinde Hatay'ın Belen, İskenderun, Arsuz, Samandağ ve Erzin ilçeleri ile Yayladağı-Suriye sınırında çıkan orman yangınları panik yaşatırken devam eden tek yangın olan Belen yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını sürüyor
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını sürüyor
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını sürüyor
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını sürüyor
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını sürüyor
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BAYRAK

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