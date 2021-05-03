Hatay'da nesli tükenme tehlikesindeki çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi
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Hatay'da nesli tükenme tehlikesindeki çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi

Hatay'da nesli tükenme tehlikesindeki çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın görüntüsü fotokapanla kaydedildi.

Hatay'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın görüntüsü fotokapanla kaydedildi.

Doğa Korumu ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaşayan çizgili sırtlan ve yuvalarının tespit edilmesi çalışmaları kapsamında araziye fotokapanlar yerleştirdi.

Bu sayede, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çizgili sırtlan, doğal yaşam alanında bir mağarada görüntülendi.

Fotokapana yansıyan görüntülerde çizgili sırtlanın yuvasında gezinerek etrafı gözetlediği görülüyor.

DKMP Hatay Şubesi Müdürlüğü, foto kapana yansıyan çizgili sırtlan görüntülerini sosyal medya hesabından, "Aylarca araştırdığımız ve yuvası olabileceğini düşündüğümüz yere kurduğumuz foto kapan ile görüntülediğimiz çizgili sırtlanımız Hatay'ımızın en özel hayvanlarından biri. Korumamız altında. Nesli tükenme tehlikesi altında. Avlanması yasaktır. Bu değeri korumak bizim elimizde" notuyla paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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