Hatay'da "Mor Koltuk" Etkinliği

Hatay'da Defne ilçesinde "Mor Koltuk" etkinliği yapıldı.

Sosyal Dayanışma Ağı Derneği (SODA), Hatay Kadın Girişimciler Derneği ve Defne Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği ile kadınların toplumsal yaşama katılması ve öz güvenlerinin artırılması amacıyla Defne ilçesinde Mor Koltuk etkinliği gerçekleştirildi.

Kadın hakları konusunda kadınları bilinçlendirmeyi hedefleyen etkinlikte, araştırmacı yazar Seda Kaya Güler ve gazeteci ekonomist Serpil Yılmaz sunum yaptı.

Kadınların sosyal yaşam, iş dünyası ve daha birçok alanda daha aktif olmaları gerektiği belirtilen toplantı, sunumların ardından sona erdi.

Etkinliğe Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, SODA Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Çiğdem Aydın, Hatay Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Tuban Güçlü, Defne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bedia Öztürk ve çok sayıda kadın katıldı.