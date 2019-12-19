Hatay'da Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 101. yıldönümü kutlandıHATAY (AA) - Hatay'ın...
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Hatay'da Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 101. yıldönümü kutlandıHATAY (AA) - Hatay'ın...

Çelenk sunumu, Başçavuş Atilla Yıldırım'ın konuşması Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl keskin in konuşması Ödüllerin verilmesi, şiir okunması Kabirlerin ziyareti ve dua Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Milli Mücadele de İlk Kurşun un atılışının 101. yılı nedeniyle tören düzenlendi.

19.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:26

Çelenk sunumu, Başçavuş 'ın konuşması

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl keskin in konuşması

Ödüllerin verilmesi, şiir okunması

Kabirlerin ziyareti ve dua

'ın Dörtyol ilçesinde Milli Mücadele de İlk Kurşun un atılışının 101. yılı nedeniyle tören düzenlendi

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hatay'da Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 101. yıldönümü kutlandıHATAY (AA) - Hatay'ın...
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