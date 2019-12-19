Hatay'da Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 101. yıldönümü kutlandıHATAY (AA) - Hatay'ın...
Çelenk sunumu, Başçavuş Atilla Yıldırım'ın konuşması Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl keskin in konuşması Ödüllerin verilmesi, şiir okunması Kabirlerin ziyareti ve dua Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Milli Mücadele de İlk Kurşun un atılışının 101. yılı nedeniyle tören düzenlendi.
19.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:26
Çelenk sunumu, Başçavuş Atilla Yıldırım'ın konuşması
Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl keskin in konuşması
Ödüllerin verilmesi, şiir okunması
Kabirlerin ziyareti ve dua
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Milli Mücadele de İlk Kurşun un atılışının 101. yılı nedeniyle tören düzenlendi
Kaynak: AA