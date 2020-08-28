Hatay'da marketteki ekmek dolabının kapaklarını çalan 2 kişi tutuklandı
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Hatay'da marketteki ekmek dolabının kapaklarını çalan 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir marketteki ekmek dolabının kapaklarını çaldığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

28.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:47

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir marketteki ekmek dolabının kapaklarını çaldığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bekbele Mahallesi'ndeki marketin önünde bulunan ekmek dolabının kapaklarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, adresini belirlediği şüphelileri kent merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da marketteki ekmek dolabının kapaklarını çalan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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