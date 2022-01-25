Hatay'da kenevir yetiştirilen evden tarihi eser çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da kenevir yetiştirilen evden tarihi eser çıktı

Hatay'da kenevir yetiştirilen evden tarihi eser çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir eve baskın yapan ekipler, evde kenevir serasının yanında Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirdi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir eve baskın yapan ekipler, evde kenevir serasının yanında Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kışlasaray Mahallesi'nde bulunan M.T.'ye ait ikamet içerisinde iklimlendirme yöntemi kullanılarak sera sistemiyle yetiştirilmiş; boyları 15 santim ile 1 metre arasında değişen 36 kök Hint keneviri, 240 gram kubar esrar, kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemindeki araç ve gereç ele geçirdi.

Ayrıca ikamette yapılan aramada Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen; 481 adet sikke, 114 adet yüzük, 2 adet metal bilezik, 9 adet mızrak ucu, 6 vazo, 1 metal çanak, 2 adet hayvan figürü görünümlü metal obje ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.T. gözaltına alındı. - HATAY

Hatay'da kenevir yetiştirilen evden tarihi eser çıktı

Hatay'da kenevir yetiştirilen evden tarihi eser çıktı

Hatay'da kenevir yetiştirilen evden tarihi eser çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Helenistik, Kenevir, Hatay, Roma, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title