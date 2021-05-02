Hatay'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
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Hatay'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Hatay'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Burhan Ateş - Haberler | Güncel

Hatay'ın Hassa ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

Hatay'ın Hassa ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

Aktepe Mahallesi'ndeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan Mustafa Çınar'dan (48) bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Çınar'a ait cep telefonunun en son sinyal aldığı noktayı tespit etti.

Sinyalin alındığı ormanlık alanda arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Çınar'ın cansız bedenine ulaştı.

Çınar'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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