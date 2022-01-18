Hatay'da kar yağışı nedeniyle ahır çöktü, 10 hayvan telef oldu - Haberler
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Hatay'da kar yağışı nedeniyle ahır çöktü, 10 hayvan telef oldu

Hatay'da kar yağışı nedeniyle ahır çöktü, 10 hayvan telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Hassa ilçesinde ektili olan kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü, 10 hayvan telef oldu.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde ektili olan kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü, 10 hayvan telef oldu. Hassa-Akbez karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Hassa'da 10 yıl aradan sonra şehir merkezine kar yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ederken, kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Bir ahırın çatısı karın yükünü kaldıramayarak yıkıldı. İçeride bulunan 35 büyükbaş hayvandan 10'u telef oldu. Şehir merkezinde ulaşımın aksamaması için belediyeye ait iş makinaları yol açma çalışması yaptı.

Öte yandan kar yağışı sonrasında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararın ardından yarın okullar tatil edilirken, hamile ve engelli personellerin kamu kurumlarında idari izinli sayılacak. - HATAY

Hatay'da kar yağışı nedeniyle ahır çöktü, 10 hayvan telef oldu

Hatay'da kar yağışı nedeniyle ahır çöktü, 10 hayvan telef oldu

Hatay'da kar yağışı nedeniyle ahır çöktü, 10 hayvan telef oldu

Hatay'da kar yağışı nedeniyle ahır çöktü, 10 hayvan telef oldu

Hatay'da kar yağışı nedeniyle ahır çöktü, 10 hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Hassa, Hatay, kar, 3. Sayfa, Haber

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