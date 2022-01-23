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Kar yağışı etkili oldu

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'da etkili olan kar yağışı, trafikte de aksamalara yol açtı.

KIRIKHAN, HATAY (AA) - Hatay'da etkili olan kar yağışı, trafikte de aksamalara yol açtı.

Antakya, Kırıkhan, Hassa ve Altınözü ilçelerinde, dün akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı, etkili oldu.

Kar nedeniyle trafikte aksamalar oluştu.

Trafik polisleri, sürücülere zincir takmaları ve yavaş gitmeleri için uyarılarda bulundu.

Belediye ekipleri de buzlanma ve kar birikintilerinin olduğu bölgelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

Kırıkhan, Antakya, Hatay, kar, Güncel, Haber

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