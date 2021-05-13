Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Hacıpaşa Mahallesi karayolu girişinde M.H.K'nın kullandığı 06 BID 81 otomobil ile K.E'nin 34 YZ 0301 idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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