Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Hacıpaşa Mahallesi karayolu girişinde M.H.K'nın kullandığı 06 BID 81 otomobil ile K.E'nin 34 YZ 0301 idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan