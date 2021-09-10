Hatay'da iki farklı noktada çıkan otluk yangınları söndürüldü - Haberler
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Hatay'da iki farklı noktada çıkan otluk yangınları söndürüldü

AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel
Hatay'da iki farklı noktada çıkan otluk yangınları söndürüldü

Hatay'da iki ayrı mahallede çıkan otluk yangınları söndürüldü.

Hatay'da iki ayrı mahallede çıkan otluk yangınları söndürüldü.

Antakya ilçesi Haraparası ve Küçükdalyan mahallelerinde otluk alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı.

Vatandaşlar da itfaiye ekiplerine söndürme çalışmalarında yardım etti.

Hatay'da iki farklı noktada çıkan otluk yangınları söndürüldü

AA / Mehmet Bayrak - Son Dakika Haberleri
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