Hatay'da hortum kıyıdan kumu, denizden suyu böyle çekti - Haberler
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Hatay'da hortum kıyıdan kumu, denizden suyu böyle çekti

İhlas Haber Ajansı / Ferit Savaş - Haberler | Güncel

Hatay'da hortum kıyıdan kumu, denizden suyu böyle çekti Hatay'da Payas ilçesi sahilinde oluşan hortum dakikalarca kum ve denizden su çekti.

PAYAS, HATAY (İHA) - Hatay'da hortum kıyıdan kumu, denizden suyu böyle çekti

HATAY - Hatay'da Payas ilçesi sahilinde oluşan hortum dakikalarca kum ve denizden su çekti.

Sabah saatlerinde kıyıya yakın yerde oluşan hortum yaklaşık 15 dakika sürdü. Kıyıda kum ve denizden su çeken hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hortum ilerleyerek etkisini kaybetti.

Hatay'da hortum kıyıdan kumu, denizden suyu böyle çekti

Hatay'da hortum kıyıdan kumu, denizden suyu böyle çekti

Hatay'da hortum kıyıdan kumu, denizden suyu böyle çekti

Hatay'da hortum kıyıdan kumu, denizden suyu böyle çekti
İhlas Haber Ajansı / Ferit Savaş - Son Dakika Haberleri
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