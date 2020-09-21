Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı
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Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

21.09.2020 00:53 | Son Güncelleme: 21.09.2020 01:37

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İsmet İnönü Mahallesi'nde hasta taşıyan 31 DJ 827 plakalı ambulans, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan iki meslektaşı ile hastayı başka ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı

Kaynak: AA

AA Editörü - Burak Milli
Burak Milli
AA Editörü
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