Hatay'da gramajları düşürülmüş 206 çeyrek ile 6 tam altına el konuldu - Haberler
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Hatay'da gramajları düşürülmüş 206 çeyrek ile 6 tam altına el konuldu

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'da gramajları düşürülmüş 206 çeyrek ile 6 tam altına el konuldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gramajları düşürülmüş 206 çeyrek ile 6 tam altına polis tarafından el konuldu.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde gramajları düşürülmüş 206 çeyrek ile 6 tam altına polis tarafından el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte F.B. ile Ş.İ'nin iş yerinde ihbar üzerine arama yaptı.

Polis, gramajlarında eksiklik olduğunu belirlediği 206 çeyrek ile 6 tam altına el koydu.

İş yeri sahipleri gözaltına alınarak altınlarla emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri
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