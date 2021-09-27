Hatay'da gramajları düşürülmüş 206 çeyrek ile 6 tam altına el konuldu
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gramajları düşürülmüş 206 çeyrek ile 6 tam altına polis tarafından el konuldu.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde gramajları düşürülmüş 206 çeyrek ile 6 tam altına polis tarafından el konuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte F.B. ile Ş.İ'nin iş yerinde ihbar üzerine arama yaptı.
Polis, gramajlarında eksiklik olduğunu belirlediği 206 çeyrek ile 6 tam altına el koydu.
İş yeri sahipleri gözaltına alınarak altınlarla emniyete götürüldü.
AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri